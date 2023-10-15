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Советский певец Александр Востряков умер в возрасте 79 лет

В возрасте 79 лет умер советский певец, народный артист УССР Александр Востряков
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Фото: соцсети
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Советский и украинской певец, народный артист Украинской ССР Александр Востряков ушел из жизни 14 октября в возрасте 79 лет. Об этом сообщил 15 октября художественный руководитель Национальной оперы Украины Анатолий Соловьяненко.

«Ушел в Вечность выдающийся певец и педагог, многолетний солист Национальной оперы Украины, народный артист Украины, профессор Александр Андреевич Востряков», — написал он в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Соловьяненко принес соболезнования семье артиста.

Востряков родился 10 января 1944 года в Курганской области.

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В 1961–1965 годах учился на дирижерско-хоровом отделении Курского музыкального училища, после поступил в Харьковский институт искусств имени Котляревского.

Выступал на сцене Харьковского театра оперы и балета, Днепропетровского, а также Киевского театров оперы и балета. Артист также работал в театрах России и зарубежных стран.

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