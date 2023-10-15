Армия Израиля сообщила об уничтожении еще одного поста «Хезболлы»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по очередному военному посту шиитской группировки «Хезболла». Об этом в воскресенье, 15 октября, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале.

«После первоначального сообщения об обстреле противотанковой ракетой военного поста ЦАХАЛ вдоль ливанской границы солдаты ЦАХАЛ в настоящее время отвечают артиллерийским огнем в направлении запуска», — говорится в сообщении.

Другие подробности не приводятся.

Днем ранее сообщалось, что оборонные силы Израиля ударили по объектам «Хезболлы» в Ливане с самолетов при помощи танков и артиллерии в ответ на минометные обстрелы.

Ранее в тот же день ЦАХАЛ сообщила о нескольких попытках вооруженных людей из Ливана проникнуть на территорию Израиля. Одна из попыток была зафиксирована около 17:30 в ходе минометного обстрела израильской территории. По группе нанесли удар дроном.

Незадолго до этого армия Израиля также предотвратила попытку террористов проникнуть в страну. К обороне также был привлечен беспилотник.

Утром 7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Число палестинцев, погибших в результате ударов по сектору Газа, достигло 2,6 тыс. человек, еще 10,2 тыс. получили ранения.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.