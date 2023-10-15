Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном Киеву городе Запорожье

Серия взрывов прозвучала в подконтрольном Украине городе Запорожье. Об этом 15 октября украинское издание «Общественное».

Подробности не приводятся. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

По состоянию на 02:25 мск режим воздушной тревоги был объявлен в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей.

Ранее, 14 октября, назначенный Киевом начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщил, что в Херсоне раздаются взрывы в прибрежных районах города.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.