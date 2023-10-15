Под Выборгом двое гостей турбазы утонули в озере

Двое гостей турбазы утонули в озере в Выборгском районе Ленинградской области, сообщил 15 октября источник «Известий».

ЧП произошло 14 октября в поселке Маслово. Компания из пяти человек заселилась на территорию базы отдыха. Позже четыре человека отправились на рыбалку на озеро Михалевское. Их лодка перевернулась, выбраться на берег удалось только двоим.

Спасатели достали тело одного погибшего. Тело второго пока не нашли.

Ранее, 21 сентября, в Астраханской области утонуло судно с пятью людьми на борту, один из них погиб. Инцидент произошел на реке Волге в районе села Каменный Яр. В кормовую часть судна стала поступать вода, из-за этого она полностью погрузилась в воду. Пассажиры смогли покинуть лодку, а судоводитель утонул.