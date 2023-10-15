СМИ сообщили об эвакуации двух третей жителей из Сдерота рядом с Газой

Около двух третей жителей израильского Сдерота, расположенного недалеко от сектора Газа, уже эвакуировались. Об этом 15 октября сообщило издание Times of Israel со ссылкой на заместителя мэра города Элада Калими.

«Калими заявил, <...> что город пострадал от 75 прямых попаданий ракет с момента начала нападения на Израиль со стороны ХАМАС», — сказано в публикации.

Как отметил заместитель мэра Сдерота, из 30 тыс. жителей города эвакуированы две трети населения, а большинство из оставшихся покинут его сегодня.

Примерно 10% жителей не станут покидать город или по собственному выбору, или из-за трудностей, добавил он.

Город Сдерот на юге Израиля неоднократно подвергался обстрелу со стороны ХАМАС. Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев 14 октября показал кадры с места событий. На них видны следы от полета ракет в небе над городом. В небе над городом также можно увидеть белые следы в виде колец — разрывы противоракет, которые летели навстречу атакующим снарядам.

До этого, 13 октября, движение «ХАМАС» запустило 50 ракет по Сдероту. Также группировка сообщила о бомбардировке аэропорта Бен-Гурион и города Ашкелон.

Движение «ХАМАС» обстреляло Израиль утром 7 октября. Боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу. Кроме того, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Позднее Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о начале операции «Железные мечи».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.