В ЕП заявили о невозможности Молдавии вступить в ЕС без Украины

Депутат Европарламента (ЕП) Алин Митуца заявил, что процесс вступления Молдавии в Европейский союз будет сложным, страна не сможет стать частью объединения без Украины.

В эфире радиостанции Moldova 15 октября он сказал, что каждый этап переговоров требует обсуждения с предельно точными формулировками.

«Если мы посмотрим на случай Румынии или других государств, то увидим, что обычно это длится около 10 лет. <…> У Молдовы есть преимущество в том, что она получила статус государства-кандидата гораздо быстрее, чем Румыния (у Румынии этот процесс занял пять лет. — Ред.)», — уточнил Митуца.

Однако депутат добавил, что Молдавия не сможет вступить в Евросоюз без Украины. По его словам, ускорение данного процесса невозможно, так как соответствующее решение принимается с согласия всех 27 государств.

Ранее, 5 октября, Европейский парламент поддержал начало переговоров о вступлении Молдавии в ЕС. В соответствующей резолюции отмечается, что правительство республики продемонстрировало способность выполнить требования Европейской комиссии о начале переговоров о членстве. В ЕП считают, что членство Молдовы в Евросоюзе будет представлять собой геостратегическую инвестицию в объединенную и сильную Европу.

20 сентября стало известно, что решение о расширении Евросоюза за счет включения в его состав Молдавии планируют принять в середине декабря. Выводы Европейской комиссии на этот счет должны утвердить на заседании Совета ЕС по общим вопросам, которое намечено на 12-е число.

Молдавские власти подали официальную заявку на присоединение к Евросоюзу в марте 2022 года, а спустя несколько месяцев, 23 июня, наряду с Украиной республика получила статус кандидата на вступление. Помимо них включения в состав ЕС ожидают Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, а также Сербия, Черногория и Турция.