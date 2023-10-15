Школьники сломали семилетнему однокласснику позвоночник в Санкт-Петербурге

Школьники сломали семилетнему однокласснику позвоночник во время перемены в Санкт-Петербурге. Об этом в воскресенье, 15 октября, 78.ru.

Между уроками мальчики схватили пострадавшего за руки и ноги и бросили спиной на стол. После инцидента ребенок начал жаловаться на боли в области шеи, и родители отвезли его в больницу в Приморском районе города.

В медучреждении у мальчика диагностировали компрессионный перелом седьмого позвонка, его состояние врачи оценили как удовлетворительное.

Семья пострадавшего от госпитализации отказалась.

6 октября источник «Известий» сообщил, что в Екатеринбурге группа подростков избила и расстреляла из пневматического пистолета 14-летнего школьника, который отказался покупать у них вейпы. Во время осмотра в больнице врачи обнаружили во лбу пострадавшего 5-миллиметровую пневматическую пулю. Прокуратура Свердловской области сообщила о начале проверки по факту случившегося.