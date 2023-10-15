Восемь детей и двое взрослых пострадали в ДТП под Калугой

Восемь несовершеннолетних и двое взрослых пострадали в ДТП в Калужской области. Об этом 15 октября сообщает региональное управление МВД России в своем Telegram-канале.

Авария произошла днем в воскресенье на 6-м км автодороги Р-132 «Окружная дорога».

«По предварительной информации, водитель, женщина 2000 года рождения, управляя автомобилем Opel Corsa, не справилась с управлением и допустила столкновение с автомобилем Peugeot Boxer», — отметили в полиции.

Двое взрослых и восемь несовершеннолетних госпитализированы.

Накануне на МКАД в Москве водитель въехал в стоящий автомобиль и сбил человека. Движение в районе ДТП было затруднено.