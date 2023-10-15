На Урале эксгумируют тело погибшей по пути домой 16-летней школьницы

Тело 16-летней девушки, погибшей в Каменске-Уральском в августе по пути домой, могут эксгумировать. Об этом в воскресенье, 15 октября, рассказал ее отец E1.RU.

«Назначена более глубокая экспертиза. Так как материала для анализов недостаточно, возможно, да, придется», — объяснил он.

На данный момент не разглашается, какие именно исследования собираются провести.

10 августа в Свердловской области тело погибшей 16-летней девушки было найдено в небольшом овраге в лесу.

Отец погибшей рассказал, что на месте, где нашли ее тело, не было крови. На лице также не было видно повреждений. По его словам, труп дочери пролежал меньше суток. Он уточнил, что последний раз она писала ему сообщение 8 августа в 23:37, в день, когда приехала из Екатеринбурга.

Позже в этот день появилось видео, на которых показаны последние минуты жизни 16-летнего подростка. На кадрах видно, как девушка идет ночью по улице Каменска-Уральского вдоль лесополосы по направлению к дому.

1 сентября арестовали подозреваемого в убийстве девушки. Им оказался мужчина, который в ночь произошедшего преследовал ее на велосипеде до самого леса. Следователям он заявил, что видел, как школьница сама легла в канаву, так как якобы ей стало плохо, добавляет E1.RU.