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Армия Израиля сообщила о новом обстреле своих военных на границе с Ливаном

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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
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Армия Израиля (ЦАХАЛ) получила сообщение об обстреле израильского военного поста у границы с Ливаном, говорится 15 октября в ее Telegram-канале.

«Было получено сообщение об обстреле противотанковыми ракетами военного поста ЦАХАЛ вдоль границы с Ливаном», — отмечается в сообщении.

Другие подробности не приводятся.

Ранее в воскресенье сообщалось, что ЦАХАЛ изолирует территорию на удалении до 4 км от ливанской границы после обстрелов противотанковыми ракетами. Израиль также сообщил об ограничении работы GPS в этом районе.

Днем ранее израильские военные задействовали средства противовоздушной обороны (ПВО) для перехвата «подозрительной цели», вошедшей в воздушное пространство страны из Ливана. Сигналы тревоги сработали в населенном пункте Альма, расположенном недалеко от границы с Ливаном.

В тот же день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по объектам шиитской группировки «Хезболла» в Ливане в ответ на минометные обстрелы. Удары по ливанской территории были нанесены с самолетов, а также при помощи танков и артиллерии.

13 октября израильская армия объявила закрытой военной зоной территорию в районе города Метула на севере страны у границы с Ливаном. Такое решение было принято, поскольку там уже несколько дней происходят боестолкновения с представителями «Хезболлы».

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ХАМАС обстреляло Израиль утром 7 октября. Боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу. Кроме того, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Позднее Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о начале операции «Железные мечи».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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