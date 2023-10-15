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Медицинский эксперт назвала пять мифов о раке молочной железы

Медицинский эксперт Тарасова: рак груды поражает не только женщин в возрасте
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Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
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Управляющий директор и медицинский эксперт «СберСтрахования жизни» Наталья Тарасова 15 октября назвала «Российской газете» пять мифов о раке молочной железы (РМЖ).

Во Всемирный день борьбы с указанной онкологической патологией эксперт рассказала, что, во-первых, РМЖ встречается не только у женщин старшего возраста. Это заблуждение связано с тем, что риски заболеваемости увеличиваются с возрастом. Однако недуг поражает людей самых разных групп. Он встречается и у мужчин, пусть и гораздо реже.

Следующий миф заключается в том, что угроза развития рака груди напрямую зависит от наличия болезни у родственников. По словам Тарасовой, для выявления угрозы не стоит полагаться на этот фактор, а нужно сделать тест на генетическую предрасположенность к наличию мутаций в генах BRCA 1 и BRCA 2.

Кроме того, неправильно думать, что от рака можно избавиться, удалив молочные железы. Хирургическое удаление молочных желез (мастэктомия) проводится только у носителей мутаций в генах BRCA1, BRCA2 и PALB-2. При этом в результате такого удаления существует риск осложнений.

Четвертый миф заключается в том, что травмы и ношение бюстгальтеров с жесткими косточками приводят к раку груди, подчеркнула Тарасова. Эксперт объяснила, что травмы могут приводить скорее к новообразованиям (кистам). А неправильно подобранный лиф в свою очередь может нарушить микроциркуляцию мягкой ткани, что само по себе рак не вызывает, но способно ускорить развитие имеющейся патологии.

Пятый миф гласит, что растительные препараты помогают при лечении РМЖ.

«Так, любые лекарственные препараты должны быть согласованы с лечащим врачом, поскольку влияние вытяжек из растений способно блокировать действие прописанных лекарств либо повышать токсичность, а значит, ухудшать эффект химиотерапии», — заключила специалист.

Тарасова порекомендовала проходить регулярное УЗИ пациентам до 39 лет и маммографии людям более зрелого возраста.

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Риск рака молочной железы повышают лишний вес, злоупотребление алкоголем, курение, неправильное питание, низкий уровень физической активности, нарушение функций деторождения, хронический стресс, усталость и некоторые заболевания (гипертония, сахарный диабет, дисфункция щитовидной железы).

Ранее в этот день заведующий онкологическим отделением хирургических методов лечения № 2 ГБУЗ Ленинградской областной клинической больницы, врач-маммолог Александр Бессонов рассказал «Известиям», что BRCA-мутация в генах повышает риск развития рака груди до 80%. По его словам, если женщина — носитель генетической аномалии, она с 50-процентной вероятностью передает ее каждому своему ребенку.

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