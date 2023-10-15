Реклама
Прямой эфир
Мир
Минздрав Палестины сообщил о 2,4 тыс. погибших в Газе
Политика
Лавров и глава МИД Бразилии обсудили деэскалацию палестино-израильского конфликта
Спорт
Футболистки ЦСКА обыграли «Зенит» в финале женского Кубка России
Мир
Президент Египта заявил о выходе Израиля за рамки самообороны
Происшествия
Глава СК поручил возбудить дело после нападений хулиганов на прохожих в Петербурге
Мир
Папа римский Франциск призвал создать гуманитарные коридоры в Газе
Происшествия
Второй самолет сообщением Владивосток – Чита совершил вынужденную посадку
Спорт
Семененко победил на первом этапе Гран-при по фигурному катанию
Мир
Умер актер Марк Годдар
Общество
Правительство РФ одобрило меры поддержки работающих родителей с детьми до полутора лет
Армия
Су-27 не допустил нарушения российской границы беспилотником США над Черным морем
Спорт
Российский теннисист Рублев уступил в финале турнира серии «Мастерс»
Общество
Синоптик спрогнозировал мокрый снег в Москве на следующей неделе
Мир
ЦАХАЛ сообщила о ликвидации командующего силами элитного подразделения ХАМАС
Сюжет:

Глава МВД Германии пообещала выслать из страны сторонников ХАМАС

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Frederic Kern
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер в субботу, 15 октября, заявила газете Bild, что страна будет использовать все легальные возможности для изгнания сторонников ХАМАС.

По ее словам, на фоне эскалации палестино-израильского конфликта Берлин обозначил своим приоритетом «защиту евреев в Германии, а также еврейских и израильских учреждений». Фезер подчеркнула, что федеральные службы готовы использовать все доступные конституционные, полицейские и разведывательные средства, чтобы противостоять исламистским настроениям.

Глава МВД также указала, что в Германии действует принцип нулевой терпимости к подстрекательству и насилию против евреев и Израиля.

«Мы будем использовать все законные возможности для выдворения сторонников ХАМАС», — добавила Фезер.

Кроме того, в пятницу, 13 октября, состоялось совещание глав МВД всех 16 федеральных земель Германии, участники мероприятия поддержали высылку сторонников ХАМАС из страны, обратила внимание «Газета.Ru».

Ранее, 9 октября, стало известно, что в Берлине отменили демонстрацию в поддержку Палестины, которая должна была состояться в среду, 11 октября, около Бранденбургских ворот. Предполагалось, что участие в «митинге солидарности» с палестинцами в Иерусалиме и палестинскими заключенными в Израиле примут 100 человек, однако полиция отозвала разрешение на проведение демонстрации.

«Итоги выборов показали недовольство политикой правящей коалиции»
Эксперты оценили результаты регионального голосования в Германии и спрогнозировали шансы оппозиции в 2025-м

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение «ХАМАС». В ответ израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа.

9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива. 13 октября стало известно, что Израиль проинформировал ООН о необходимости эвакуации 1,1 млн палестинцев на юг сектора Газа в течение суток. В свою очередь ХАМАС призвало жителей не делать этого.

По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Число палестинцев, погибших в результате ударов по сектору Газа, достигло 2,6 тыс. человек, еще 10,2 тыс. получили ранения.

Палестина пытается добиться создания на территориях Западного берега реки Иордан и сектора Газа собственного суверенного государства в установленных в 1967 году границах со столицей в Иерусалиме. Израиль в свою очередь отказывается вернуться к данным границам и делить Иерусалим.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023