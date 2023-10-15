Глава МВД Германии пообещала выслать из страны сторонников ХАМАС

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер в субботу, 15 октября, заявила газете Bild, что страна будет использовать все легальные возможности для изгнания сторонников ХАМАС.

По ее словам, на фоне эскалации палестино-израильского конфликта Берлин обозначил своим приоритетом «защиту евреев в Германии, а также еврейских и израильских учреждений». Фезер подчеркнула, что федеральные службы готовы использовать все доступные конституционные, полицейские и разведывательные средства, чтобы противостоять исламистским настроениям.

Глава МВД также указала, что в Германии действует принцип нулевой терпимости к подстрекательству и насилию против евреев и Израиля.

«Мы будем использовать все законные возможности для выдворения сторонников ХАМАС», — добавила Фезер.

Кроме того, в пятницу, 13 октября, состоялось совещание глав МВД всех 16 федеральных земель Германии, участники мероприятия поддержали высылку сторонников ХАМАС из страны, обратила внимание «Газета.Ru».

Ранее, 9 октября, стало известно, что в Берлине отменили демонстрацию в поддержку Палестины, которая должна была состояться в среду, 11 октября, около Бранденбургских ворот. Предполагалось, что участие в «митинге солидарности» с палестинцами в Иерусалиме и палестинскими заключенными в Израиле примут 100 человек, однако полиция отозвала разрешение на проведение демонстрации.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение «ХАМАС». В ответ израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа.

9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива. 13 октября стало известно, что Израиль проинформировал ООН о необходимости эвакуации 1,1 млн палестинцев на юг сектора Газа в течение суток. В свою очередь ХАМАС призвало жителей не делать этого.

По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Число палестинцев, погибших в результате ударов по сектору Газа, достигло 2,6 тыс. человек, еще 10,2 тыс. получили ранения.

Палестина пытается добиться создания на территориях Западного берега реки Иордан и сектора Газа собственного суверенного государства в установленных в 1967 году границах со столицей в Иерусалиме. Израиль в свою очередь отказывается вернуться к данным границам и делить Иерусалим.