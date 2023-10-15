Реклама
Прямой эфир
Мир
Минздрав Палестины сообщил о 2,4 тыс. погибших в Газе
Политика
Лавров и глава МИД Бразилии обсудили деэскалацию палестино-израильского конфликта
Спорт
Футболистки ЦСКА обыграли «Зенит» в финале женского Кубка России
Мир
Президент Египта заявил о выходе Израиля за рамки самообороны
Происшествия
Глава СК поручил возбудить дело после нападений хулиганов на прохожих в Петербурге
Мир
Папа римский Франциск призвал создать гуманитарные коридоры в Газе
Происшествия
Второй самолет сообщением Владивосток – Чита совершил вынужденную посадку
Спорт
Семененко победил на первом этапе Гран-при по фигурному катанию
Мир
Умер актер Марк Годдар
Общество
Правительство РФ одобрило меры поддержки работающих родителей с детьми до полутора лет
Армия
Су-27 не допустил нарушения российской границы беспилотником США над Черным морем
Спорт
Российский теннисист Рублев уступил в финале турнира серии «Мастерс»
Общество
Синоптик спрогнозировал мокрый снег в Москве на следующей неделе
Мир
ЦАХАЛ сообщила о ликвидации командующего силами элитного подразделения ХАМАС

Семененко победил на первом этапе Гран-при по фигурному катанию

0
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Фигурист Евгений Семененко в воскресенье, 15 октября, стал победителем первого этапа Гран-при России, проходящем в Уфе.

По итогам двух программ 20-летний спортсмен набрал 289,37 балла. Вторым стал Роман Савосин с 277,66 балла. Третье место занял Андрей Мозалев с 259,47 балла.

Также в воскресенье пройдут соревнования в танцах на льду и женском одиночном катании.

Семененко — действующий чемпион России, победитель командного чемпионата мира 2021 года и участник Олимпиады в Пекине.

Накануне фигуристка Аделия Петросян стала лидером после короткой программы на первом этапе Гран-при России, среди мужчин короткую программу выиграл Роман Савосин.

Прекрасные гастроли: в Уфе стартует российская серия Гран-при
Сможет ли она заменить международные старты по фигурному катанию

Другие этапы Гран-при России по фигурному катанию пройдут в Омске, Красноярске, Казани, Самаре и Москве. Финал серии пройдет с 15 по 18 февраля на арене «Металлург» в Магнитогорске.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023