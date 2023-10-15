Семененко победил на первом этапе Гран-при по фигурному катанию

Фигурист Евгений Семененко в воскресенье, 15 октября, стал победителем первого этапа Гран-при России, проходящем в Уфе.

По итогам двух программ 20-летний спортсмен набрал 289,37 балла. Вторым стал Роман Савосин с 277,66 балла. Третье место занял Андрей Мозалев с 259,47 балла.

Также в воскресенье пройдут соревнования в танцах на льду и женском одиночном катании.

Семененко — действующий чемпион России, победитель командного чемпионата мира 2021 года и участник Олимпиады в Пекине.

Накануне фигуристка Аделия Петросян стала лидером после короткой программы на первом этапе Гран-при России, среди мужчин короткую программу выиграл Роман Савосин.

Другие этапы Гран-при России по фигурному катанию пройдут в Омске, Красноярске, Казани, Самаре и Москве. Финал серии пройдет с 15 по 18 февраля на арене «Металлург» в Магнитогорске.