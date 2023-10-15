ВСУ: Украина возьмет средства ПВО в аренду у других стран на отопительный период

Украина берет средства противовоздушной обороны (ПВО) в аренду у других государств на отопительный период, сообщил 15 октября советник командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат в эфире украинского телемарафона.

«Некоторые страны дали в пользование», — признал он.

По словам Игната, никто Киеву не отдаст «свои ПВО просто так».

«Почему так долго поставляют, почему дозированно? Нет ПВО столько в мире, чтобы взять нам и отдать сразу, нужно с пониманием к этому подходить», — продолжил он.

Игнат добавил, что украинские силы усиливаются, получает новые комплексы, но армии страны нужно больше.

«И то, что Украина может получить в пользование на тот же отопительный период, — это большой положительный знак», — заключил он.

Ранее, 15 октября, стало известно, что украинцев призвали готовиться к прекращению поддержки США после ноября. По мнению бывшего советника Леонида Кучмы Олега Соскина, американские власти прекратят поддерживать ВСУ ввиду обострения палестино-израильского конфликта. Европа также будет не в состоянии оказать помощь киевскому режиму, добавил он.

Днем ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что США не удастся одновременно поддерживать Украину и Израиль. Как он отметил, те вооружения, которые Вашингтон может поставить Киеву, «еще даже не существуют» и не будут произведены в ближайшее время.

До этого, 13 октября, американское издание Military Watch Magazine (MWM) отметило, что страны Запада могут вынудить украинские власти пойти на переговоры с Россией из-за обострения арабо-израильского конфликта. В последние несколько месяцев ВСУ проигрывают в своем наступлении, говорилось в публикации.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.