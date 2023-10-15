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Умер актер Марк Годдар

Актер из «Затерянных в космосе» Марк Годдар умер в возрасте 87 лет
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Фото: Global Look Press/AdMedia/Birdie Thompson
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Американский актер Марк Годдар скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщил Variety.

Годдар умер еще 10 октября от легочного фиброза в штате Массачусетс. По словам его жены Эвелин Пеццулич, актера госпитализировали с пневмонией, а затем перевели в реабилитационный центр, где и была диагностирована последняя стадия фиброза.

«Покойся с миром, Марк Годдард. По-настоящему любимый друг и брат для меня уже 59 лет», — приводит Variety слова коллеги Годдара по «Затерянным в космосе» Билла Муми.

У актера остались жена и дочь, продюсер Мелисса Годдард.

«Затерянные в космосе», спродюсированный Ирвином Алленом, выходил с 1965 по 1968 год и насчитывал 83 серии. Теленовелла повествовала о семье Робинсонов — космических колонистах на борту корабля «Юпитер-2», пилотом которого был сыгранный Годдаром майор Дон Уэст. Позже актер возвращался к роли Уэста в полнометражной картине 1998 года и в коротком метре «Затерянные в космосе: эпилог».

За свою карьеру актер снялся более чем 50 фильмах и сериалах, в том числе в проектах «Сверхъестественное», «Каскадеры», «Улицы Сан-Франциско», «Женщина в бегах» и др.

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