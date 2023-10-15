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ВС РФ уничтожили узел связи ВСУ на аэродроме Днепр

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Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
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На аэродроме Днепр в Днепропетровской области российские военные уничтожили узел связи радиотехнического подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 15 октября, сообщает Министерство обороны РФ.

Кроме того, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), ракетными войсками и артиллерией Вооруженных Сил (ВС) России было нанесено поражение живой силе и военной технике украинской армии в 133 районах, дополняет ведомство.

Минобороны также обращает внимание, что в районе населенного пункта Подлиман в Харьковской области российские солдаты ликвидировали командный пункт 66-й механизированной бригады ВСУ.

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Также 15 октября стало известно, что огнеметные системы ВС РФ нанесли удары по укрытиям украинской армии под Купянском. Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский указал, что в ходе контрбатарейной борьбы российские артиллеристы ликвидировали самоходную артустановку Krab и четыре минометных расчета ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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