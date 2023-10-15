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Карта спецоперации на Украине 15 октября

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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 15 октября можно в материале «Известий».

Как заявили в Минобороны, на купянском направлении отражено шесть атак ВСУ в районах Новоегоровки, Синьковки Харьковской области и Макеевки ЛНР. Нанесено поражение ВСУ в районах Синьковки и Ивановки. В районе Ольшана пресечена деятельность украинской ДРГ. Потери противника составили более 50 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На краснолиманском направлении отражено три атаки «Азова» и ВСУ в районе Червоной Дибровы ЛНР и Серебрянского лесничества. В районах Торского, Григоровки ДНР и Червоной Дибровы нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили до 180 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два пикапа.

На донецком направлении отражено пять атак теробороны в районах Орехово-Василевки, Дубово-Василевки и Клещеевки ДНР. В районах Андреевки и Клещеевки нанесено поражение бригадам теробороны и ВСУ. В районах Дылеевки, Желанного и Тоненького уничтожены склады боеприпасов ВСУ. Потери противника составили до 410 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Поражены самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица «Мста-Б», а также орудия Д-30 и Д-20.

На южнодонецком направлении отражена атака теробороны в районе Старомайорского ДНР. В районах Новомихайловки, Угледара, Водяного, Старомайорского, Урожайного ДНР и Приютного Запорожской области нанесено огневое поражение бригадам ВСУ. Потери противника составили до 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также три автомобиля.

На запорожском направлении отражена атака ВСУ в районе Вербового Запорожской области. Нанесено поражение ВСУ в районе Работино. Общие потери противника составили до 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М-777 производства США и гаубица Д-30. В районе Малиновка уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

На херсонском направлении пресечена деятельность двух ДРГ в районе острова Алешкинский. В результате уничтожено до 20 военнослужащих и два автомобиля.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 488 самолетов, 250 вертолетов, 7888 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12 640 танков и других боевых бронированных машин, 1163 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6771 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 14 297 единиц специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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