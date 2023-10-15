МО Израиля показало сенаторам США фото препятствования ХАМАС эвакуации в Газе

Министр обороны Израиля Йоав Галант показал посещающим еврейское государство сенаторам США снимки, на которых запечатлено, как ХАМАС якобы препятствует эвакуации мирных жителей в секторе Газа. Об этом 15 октября в соцсети X (бывш. Twitter) сообщило израильское военное ведомство.

«ХАМАС блокирует эвакуацию мирных жителей», — сказано в сообщении.

В этот день сообщалось, что Израиль откроет гуманитарный коридор в секторе Газа для передвижения мирных жителей на юг анклава.

13 октября Израиль проинформировал ООН о необходимости эвакуации 1,1 млн палестинцев на юг сектора Газа в течение суток. В свою очередь ХАМАС призвало жителей не делать этого. После этого, 14 октября, Израиль продлил срок эвакуации в секторе Газа на шесть часов.

Палестинское движение «ХАМАС» обстреляло Израиль утром 7 октября. Боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Министр обороны Израиля Галант распорядился призвать резервистов на военную службу. Кроме того, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Позднее Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о начале операции «Железные мечи».

Палестина пытается добиться создания на территориях Западного берега реки Иордан и сектора Газа собственного суверенного государства в установленных в 1967 году границах со столицей в Иерусалиме. Израиль в свою очередь отказывается вернуться к данным границам и делить Иерусалим.