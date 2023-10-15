В МИД РФ сообщили о росте риска ядерного конфликта на Корейском полуострове

Военная активность США на Корейском полуострове увеличивает риск ядерного конфликта в регионе. Об этом 15 октября рассказал в интервью «РИА Новости» посол по особым поручениям МИДа Олег Бурмистров.

Он прокомментировал слова министра обороны КНДР Кан Сун Нама о том, что ядерная война на полуострове является вопросом времени, но пока неизвестно, кто и когда ее начнет.

«Риторика официальных лиц КНДР о гипотетическом ядерном конфликте ярко иллюстрирует резко возросшие риски, которые провоцируются США путем стягивания к полуострову средств стратегического потенциала», — заявил посол.

Бурмистров также указал на атомную подводную лодку Kentucky США, на боевом оснащении которой находятся баллистические ракеты. В июле она впервые с 1981 года появилась в южнокорейских водах и зашла в порт Пусан. В этом районе участились и проходы американских авианосных ударных групп, полеты над Японским морем стратегических бомбардировщиков и самолетов-разведчиков.

«Нельзя также обойти вниманием создание американо-южнокорейской консультативной группы по ядерным вопросам, в рамках которой Вашингтон и Сеул ведут диалог относительно планов задействования американского «ядерного зонтика» в случае военного конфликта с КНДР», — уточнил Бурмистров.

Северная Корея в качестве ответа вынуждена принимать меры по своей защите с упором на укрепление собственных ядерных сил. По мнению посла, в подобной ситуации переговорный процесс оказался в бесперспективном тупике.

Ранее, 13 октября, Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) после захода американского атомного авианосца «Рональд Рейган» в Южную Корею пригрозила нанести удар по стратегическим объектам США, расположенным на Корейском полуострове. По мнению северокорейской стороны, размещение различных ядерных активов на Корейском полуострове является актом «откровенной военной провокации, которая доводит ситуацию до необратимого развития».