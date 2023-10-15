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Сальдо сообщил об ударе ВС РФ по элитному подразделению ВСУ в Очакове

Сальдо: ВС России ударили по элитному подразделению ВСУ в николаевском Очакове
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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Российские военные нанесли удар по элитному подразделению Вооруженных сил Украины (ВСУ) на военной базе в городе Очаков Николаевской области. Об этом 15 октября сообщил в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Нанесен удар по месту дислокации одного из элитных подразделений врага на военной базе в городе Очаков Николаевской области. Потери — около 20 боевиков», — указал он.

Сальдо также добавил, что артиллеристы и ракетчики группировки войск «Днепр» подавили огневые позиции и места дислокации украинских военных в районе поселка Антоновка, Алексеевского острова и на других позициях в Херсонской области.

По его словам, российские военные уничтожили 120-миллиметровый миномет, стрелявший по левому берегу.

«Общие потери противника убитыми и ранеными оставили около 30 боевиков», — написал губернатор.

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Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские военные пресекли деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ на острове Алешкинский на херсонском направлении. Кроме того, Вооруженные силы России нанесли огневое поражение живой силе и технике 126-й бригады территориальной обороны украинской армии, которая дислоцировалась в районе Берислава Херсонской области.

За день до этого российские силы с 7 по 13 октября нанесли восемь групповых ударов по объектам ВСУ беспилотниками и ракетными комплексами «Искандер-М». В результате были поражены три склада ракетно-артиллерийского вооружения на херсонском направлении и ликвидированы две украинские диверсионно-разведывательные группы на островах Алешкинский и Переяславский.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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