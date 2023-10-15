Реклама
Прямой эфир
Общество
Синоптик спрогнозировал мокрый снег в Москве на следующей неделе
Мир
ЦАХАЛ сообщила о ликвидации командующего силами элитного подразделения ХАМАС
Происшествия
Следовавший в Иран сухогруз сел на мель в Волго-Каспийском канале
Мир
Израиль объявил об изолировании участка территории на границе с Ливаном
Армия
Путин заявил об улучшении ВС РФ позиций почти на всей линии соприкосновения
Мир
Израиль 15 октября на три часа открывает гуманитарный коридор в секторе Газа
Мир
В Польше начались выборы в парламент
Мир
В ООН сообщили о заканчивающихся ресурсах в больницах сектора Газа
Мир
Два землетрясения зафиксировали за ночь на западе Афганистана
Мир
Еврокомиссия в три раза увеличит гуманитарную помощь пострадавшим в Газе
Мир
В Венгрии указали на неэффективность антироссийских санкций
Недвижимость
Вторичные квартиры в Москве подешевели на 2,4 млн
Мир
В США заявили о пределе поддержки Украины со стороны Запада
Мир
Польский депутат заявил о превращении страны в «полезного идиота» Украины
Сюжет:

СМИ показали последствия падения ракеты на израильский Сдерот

Al-Маnаr: пожар начался после падения ракеты в израильском Сдероте
0
Фото: almanar.com.lb
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ракета, предположительно, упала 15 октября на строение в городе Сдерот в Израиле. Кадры с последствиями опубликовал ряд израильских СМИ, в частности издание Al-Маnаr.

На видео показано, что после обстрела в городе начался сильный пожар, а над местом удара возвышаются столбы огня и дыма. Помимо этого, на месте происшествия повреждено несколько автомобилей, которые были припаркованы неподалеку.

О пострадавших и других разрушениях информация пока что не поступала.

«Для многих на Ближнем Востоке это идеальный шторм»
Востоковед Андрей Онтиков — о том, кому выгодно обострение палестино-израильского конфликта

Ранее, 14 октября, корреспондент «Известий» Станислав Григорьев показал обстрел израильского Сдерота. На кадрах видны следы от полета ракет в небе над городом. В небе также видны белые следы в виде колец — по словам корреспондента, это разрывы противоракет, которые летели навстречу атакующим снарядам.

13 октября движение ХАМАС запустило 50 ракет по Сдероту. Удары были нанесены в ответ на перемещение и нападение на мирных жителей. Также группировка сообщила о бомбардировке аэропорта Бен-Гурион и города Ашкелон. Второй ракетный удар в этот же день пришелся по штабу северного военного округа Израиля.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. В ответ израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023