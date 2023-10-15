СМИ показали последствия падения ракеты на израильский Сдерот

Ракета, предположительно, упала 15 октября на строение в городе Сдерот в Израиле. Кадры с последствиями опубликовал ряд израильских СМИ, в частности издание Al-Маnаr.

На видео показано, что после обстрела в городе начался сильный пожар, а над местом удара возвышаются столбы огня и дыма. Помимо этого, на месте происшествия повреждено несколько автомобилей, которые были припаркованы неподалеку.

О пострадавших и других разрушениях информация пока что не поступала.

Ранее, 14 октября, корреспондент «Известий» Станислав Григорьев показал обстрел израильского Сдерота. На кадрах видны следы от полета ракет в небе над городом. В небе также видны белые следы в виде колец — по словам корреспондента, это разрывы противоракет, которые летели навстречу атакующим снарядам.

13 октября движение ХАМАС запустило 50 ракет по Сдероту. Удары были нанесены в ответ на перемещение и нападение на мирных жителей. Также группировка сообщила о бомбардировке аэропорта Бен-Гурион и города Ашкелон. Второй ракетный удар в этот же день пришелся по штабу северного военного округа Израиля.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. В ответ израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа.