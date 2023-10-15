В США обвинили Байдена в гуманитарной катастрофе на Украине
Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в воскресенье, 15 октября, заявил, что политика президента США Джо Байдена по отношению к Украине обернулась гуманитарной катастрофой.
«Правда в том, что Украина была инструментом нападения на Россию», — написал он в своей социальной сети X (бывш. Twitter).
По его мнению, целью Вашингтона было нанесение вреда России и ее уничтожение. Макгрегор подчеркнул, что такая политика является преступлением против народа Украины.
Кроме того, экс-советник Пентагона призвал власти США прекратить бесконечные военные конфликты.
До этого, 5 октября, президент России Владимир Путин заявил, что без военной помощи Запада Украина продержится неделю. Он отметил, что на Западе также кончаются боеприпасы.
2 октября бывший аналитик ЦРУ и управления по борьбе с терроризмом Госдепа Ларри Джонсон отметил, что Россия видит провокации Запада и реагирует на них естественно. Кроме того, он опроверг утверждение американского генерала Бена Ходжеса о том, что Россия «представляет экзистенциальную угрозу для Европы и США».
15 сентября Путин указал, что США считают себя исключительными и применяют кассетные боеприпасы руками украинцев, несмотря на то что сами считают это преступлением.
Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.