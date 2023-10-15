В Луганске прозвучал взрыв
В Луганске был слышен взрыв. Об этом 15 октября сообщил «ЛуганскИнформЦентр» в своем Telegram-канале.
Уточняется, что в зоне Каменнобродского района заметно задымление.
Очевидцы подтвердили «Известиям», что в городе раздался взрыв.
Других подробностей не приводится.
В этот день сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Донецку 10 снарядов 150-миллиметрового калибра. О пострадавших и разрушениях информации не поступало.
Украинские военнослужащие продолжают обстреливать территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.