Путин поздравил работников дорожной отрасли с профессиональным праздником

Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников дорожной отрасли с Днем работников дорожного хозяйства, подчеркнув, что этой сфере принадлежит особая роль в жизни страны. Заявление опубликовано в воскресенье, 15 октября, на сайте Кремля.

«<…> От результатов вашего созидательного труда во многом зависит социальное самочувствие и благополучие людей», — указал глава государства.

Как отметил российский лидер, в дорожном комплексе работают специалисты самой высокой квалификации, которые хорошо знают и любят свое дело.

Глава государства обратил внимание на то, что отрасль показывает свою эффективность, выходит на отличные показатели. Это, по его словам, происходит за счет грамотных управленческих решений, а также внедрения современных технологий.

Кроме того, Путин указал, что возводятся и ремонтируются дороги и скоростные магистрали, строится дорожная сеть в новых регионах, развиваются международные логистические коридоры.

«Желаю вам успехов и всего наилучшего», — заключил он.

День работников дорожного хозяйства отмечается в третье воскресенье октября. Праздник был учрежден указом президента РФ от 23 марта 2000 года.