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Израиль объявил об изолировании участка территории на границе с Ливаном

Армия обороны Израиля ограничила работу GPS на границе с Ливаном
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Фото: Global Look Press/JINI
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Израиль изолирует территорию на удалении до 4 км от ливанской границы после обстрелов с территории Ливана противотанковыми ракетами. Об этом 15 октября сообщила пресс-служба армии страны.

«В соответствии с оценкой ситуации и недавним инцидентом со стрельбой на севере Израиля территория до 4 км от северной границы с Ливаном была закрыта», — говорится в сообщении.

Кроме того, Израиль сообщил об ограничении работы GPS в этом районе.

«Кроме того, использование GPS было ограничено в зонах активных боевых действий в соответствии с различными оперативными потребностями», — говорится в заявлении пресс-службы.

Мирным жителям в радиусе до 2 км от границы рекомендуется оставаться вблизи охраняемых территорий.

Днем ранее израильские военные задействовали средства противовоздушной обороны (ПВО) для перехвата «подозрительной цели», вошедшей в воздушное пространство страны из Ливана. Сигналы тревоги сработали в населенном пункте Альма, расположенном недалеко от границы с Ливаном.

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В тот же день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по объектам шиитской группировки «Хезболла» в Ливане в ответ на минометные обстрелы. Удары по ливанской территории были нанесены с самолетов, а также при помощи танков и артиллерии.

13 октября израильская армия объявила закрытой военной зоной территорию в районе города Метула на севере страны у границы с Ливаном. Такое решение было принято, поскольку там уже несколько дней происходят боестолкновения с представителями «Хезболлы».

ХАМАС обстреляло Израиль утром 7 октября. Боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу. Кроме того, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Позднее Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о начале операции «Железные мечи».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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