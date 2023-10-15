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Минобороны показало кадры уничтожения боевиков ВСУ в районе Белогоровки

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Фото: Global Look Press/JINI
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По позициям бойцов 81 аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Белогоровка наносится огневое поражение. Кадры работы российской артиллерии 15 октября опубликовало Министерство обороны РФ.

Так, на кадрах видно, как артиллерия Южной группировки Вооруженных сил РФ точными ударами поражает опорные пункты, блиндажи и места размещения личного состава противника.

За точностью огня с воздуха следят операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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Ранее, 14 октября, Минобороны представило кадры ликвидации живой силы ВСУ с помощью БПЛА. Расчетом беспилотников были вычислены позиции противника на открытой местности, затем операторы БПЛА нанесли удары по укрытиям и окопам опорных пунктов ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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