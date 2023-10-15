Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в подконтрольном Киеву Херсоне
Мощный взрыв прогремел в Херсоне, временно находящемся под контролем Киева. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
Со ссылкой на местные власти в публикации уточняется, что в городе отмечаются перебои со светом и водой.
Другая информация уточняется.
Минобороны РФ данные о взрыве не комментировало.
Минувшей ночью назначенный Киевом начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщил, что в Херсоне раздаются взрывы.
Кроме того, 15 октября в Херсонской области сообщили, что предприятия и инженерное сооружение повреждены на подконтрольной Киеву части региона.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.