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Израиль 15 октября на три часа открывает гуманитарный коридор в секторе Газа

JP: ЦАХАЛ не будет обстреливать маршруты гуманитарного коридора в секторе Газа
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Фото: Global Look Press/Ashraf Amra
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Израиль в воскресенье, 15 октября, откроет гуманитарный коридор в секторе Газа для передвижения мирных жителей на юг палестинского анклава. Об этом сообщило издание Jerusalem Post.

Уточняется, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не будет обстреливать маршруты с севера на юг сектора Газа с 10:00 до 13:00 мск. В частности, ЦАХАЛ обязуется в это время не вести обстрел главной магистрали сектора Газа Салах-эд-Дин.

«В целях вашей безопасности воспользуйтесь коротким периодом времени, чтобы двигаться на юг из северной части сектора Газа и города Газа на юг, в Хан-Юнис», — написал в соцсети Х (бывш. Twitter) глава отдела арабских СМИ пресс-службы ЦАХАЛ Авихай Адраи.

Ранее в этот день подполковник израильской армии Ричард Хехт в своем видеообращении заявил, что эвакуация палестинцев с севера сектора Газа необходима, чтобы спасти гражданское население города. Хехт добавил, что израильская сторона не планирует навредить гражданскому населению Газы: ЦАХАЛ борется с палестинским движением ХАМАС.

Также в этот день глава МИД Египта Самех Шукри заявил, что контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» открыт, однако воздушные бомбардировки «вывели из строя» дороги с его палестинской стороны в районе сектора Газа. В случае если у иностранных граждан сектора Газа получится перейти этот переход, то египетские власти помогут с организацией полетов для их возвращения в свои страны, добавил он.

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13 октября стало известно, что Израиль проинформировал ООН о необходимости эвакуации 1,1 млн палестинцев на юг сектора Газа в течение суток. В свою очередь, ХАМАС призвало жителей не делать этого. После этого, 14 октября, Израиль продлил срок эвакуации в секторе Газа на шесть часов.

В тот же день в пресс-службе ООН отметили, что приказ израильской стороны равносилен смертному приговору для больных и раненых. На севере Газы две больницы на данный момент уже превысили свою совокупную вместимость в 760 коек, это привело к серьезной переполненности. При этом не менее сотни пациентов нуждаются в интенсивной терапии. Остаются и те, кто не может получить доступ к медицинской помощи, указали в организации.

Палестинское движение ХАМАС обстреляло Израиль утром 7 октября. Боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу. Кроме того, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Позднее Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о начале операции «Железные мечи».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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