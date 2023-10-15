Следовавший в Иран сухогруз сел на мель в Волго-Каспийском канале
Следовавший в Иран из Астрахани сухогруз «Волго-Балт-232» сел на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале (ВКМСК). Об этом 15 октября сообщило ГУ МЧС по региону.
«<...> на 146-м км Волго-Каспийского морского судоходного канала сел на мель сухогруз «Волго-Балт-232», следовавший по маршруту порт Астрахань – порт Каспиан, Исламская Республика Иран, груз — кукуруза, 2947 т», — говорится в сообщении в Telegram.
В ведомстве уточнили, что экипажу не требуется медицинская помощь. Разлив нефтепродуктов отсутствует, судовой ход на канале не нарушен. Судовладельцем прорабатывается вопрос о привлечении буксира для снятия судна с мели.
Ранее в июле экспедиционное судно «Михаил Сомов» село на мель в Баренцевом море между островами Комсомольскими и Землей Вильчека. Угрозы затопления и разлива топлива не возникло.