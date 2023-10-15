На Украине призвали всех военнообязанных явиться в центры комплектования
На Украине всем военнообязанным, в том числе и женщинам-медикам, предписали самостоятельно явиться в военкоматы (центры комплектования и социальной поддержки) для уточнения данных. Об этом заявил 14 октября начальник службы связей с общественностью командования сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.
«Если есть какое-то право на отсрочку — предоставить его, чтобы ресурсы, которые там есть, использовать правильно. Человек, который по базе как военнообязанный и здоровый, а имеет болезнь, но о ней не сообщил — мы не знаем, что человек не может проходить службу в ВСУ», — сказал он в эфире украинского телеканала «Рада».
Фитьо также напомнил украинцам, что «долг защищать свою страну прописан в Конституции». Для этого, как указал он, нужно явится в военкоматы и обновить данные. Это касается и женщин-медиков, уточнил Фитьо.
В настоящее время мобилизация на Украине затрагивает мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, им нельзя покидать пределы страны. 1 октября там вступили в силу требования о постановке на воинский учет женщин, имеющих медицинское или фармацевтическое образование.
Ранее, в конце августа, секретарь украинского СНБО Алексей Данилов заявил, что в стране, скорее всего, будет объявлена дополнительная мобилизация. Тогда же в Верховной раде были зарегистрированы законопроекты о мобилизации парламентариев и чиновников.
Кроме того, украинское минобороны выпустило приказ, по которому будут призывать ограниченно годных к военной службе мужчин.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.