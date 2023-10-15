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Профессор Егоров: неизлечимой глаукомой ежегодно заболевают 100 тыс. россиян

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Каждый год в России около 100 тыс. человек заболевают глаукомой — это неизлечимая болезнь, которая приводит к слепоте. Об этом 15 октября рассказал «РИА Новости» президент Российского глаукомного общества профессор Евгений Егоров.

«Эта цифра в 100 тыс. человек может увеличиться за счет выявляемости и за счет того, что люди стали чуть больше жить», — объяснил профессор.

По словам Егорова, цифра заболевших глаукомой будет и дальше плавно расти. Это объясняется тем, что диагноз на ранних стадиях удается поставить только в 25% случаев.

«Чтобы обнаружить глаукому на ранней стадии, нужно измерить уровень внутриглазного давления, посмотреть глазное дно и проверить поле зрения», — объяснил Егоров.

Так, раньше в России существовало по одному специализированному кабинету, позволявшему выявить глаукому, на 300 тыс. человек, однако впоследствии они были упразднены в пользу обычных осмотров у офтальмолога.

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Ранее, 6 сентября, врач-офтальмолог, врач-микрохирург, лазерный хирург «СМ-Клиника», к.м.н. Светлана Миргородская рассказала, что вероятность развития глаукомы выше у людей, чьи родители или бабушки и дедушки страдали этим заболеванием.

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