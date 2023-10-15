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Минобороны России сообщило об уничтожении 27 беспилотников, запущенных с Украины

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Украинские боевики минувшей ночью предприняли очередную попытку атаковать территорию России с помощью беспилотников, всего уничтожено 27 аппаратов. Об этом заявили 15 октября в Министерстве обороны РФ.

Уточняется, что 18 БПЛА перехватила и уничтожила в воздухе российская система противовоздушной обороны над Курской областью и два — над Белгородской.

Данных о разрушениях и пострадавших нет.

В предыдущий раз киевский режим пытался атаковать Россию БПЛА самолетного типа накануне, 14 октября, около 17:30 мск. Украинский беспилотник был уничтожен над Белгородской областью.

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В тот же день губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что российская система ПВО сбила в регионе 12 БПЛА украинской армии.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.

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