Минобороны России сообщило об уничтожении 27 беспилотников, запущенных с Украины
Украинские боевики минувшей ночью предприняли очередную попытку атаковать территорию России с помощью беспилотников, всего уничтожено 27 аппаратов. Об этом заявили 15 октября в Министерстве обороны РФ.
Уточняется, что 18 БПЛА перехватила и уничтожила в воздухе российская система противовоздушной обороны над Курской областью и два — над Белгородской.
Данных о разрушениях и пострадавших нет.
В предыдущий раз киевский режим пытался атаковать Россию БПЛА самолетного типа накануне, 14 октября, около 17:30 мск. Украинский беспилотник был уничтожен над Белгородской областью.
В тот же день губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что российская система ПВО сбила в регионе 12 БПЛА украинской армии.
Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.