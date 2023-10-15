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Финал Гран-при Российской дрифт-серии проходит в Сочи

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Фото: РЕН ТВ
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В Сочи проходит финал Гран-при Российской дрифт-серии. 15 октября — второй день зрелищных заездов.

Главное отличие этого вида автоспорта — пройти трассу в управляемом заносе, сжигая покрышки до самого корда. Однако в Сочи это особенно сложно сделать, так как рядом с трассой расположены бетонные стены, а малейшая ошибка может грозить серьезной аварией.

Имя чемпиона Гран-при станет известно уже 15 октября, за этот титул борются четыре гонщика.

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Ранее, 15 июля, в Москве завершилось ралли «Шелковый путь», церемония закрытия состоялась на Красной площади. Участники марафона проехали более 5 тыс. км по маршруту Казань – Москва. В зачете грузовиков (Т5) победу одержал экипаж белорусской команды «МАЗ‑СПОРТавто» Сергея Вязовича.

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