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ВСУ выпустили по Донецку 10 снарядов натовского калибра

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Фото: РИА Новости/Сергей Батурин
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Донецку 10 снарядов 150-миллиметрового калибра. Об этом в воскресенье, 15 октября, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Обстрелы были зафиксированы в период с 6:30 до 7:45 (совпадает с мск). В 6:30 ВСУ четырьмя снарядами обстреляли Петровский район города, в 7:40 было выпущено три снаряда по Куйбышевскому району, в 7:45 — еще три снаряда по Куйбышевскому и Киевскому районам.

Других подробностей не приводится.

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Накануне стало известно, что два человека погибли и один получил ранения в результате обстрела больницы в Донецке со стороны киевского режима. Уточняется, что обстрелу также подверглась школа в Ясиноватском районе города на улице Гагарина.

Украинские военнослужащие продолжают обстреливать территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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