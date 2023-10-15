Армия Израиля объяснила требование эвакуации желанием защитить жителей Газы

Эвакуация палестинцев с севера сектора Газа необходима, чтобы спасти гражданское население города Газа. Об этом 15 октября заявил официальный представитель Армии обороны Израиля подполковник Ричард Хехт в своем видеообращении, размещенном в социальной сети X (бывш. Twitter).

«Наши предупреждения направлены на то, чтобы спасти гражданское население Газы. <...> ХАМАС уже сказало жителям Газы игнорировать наши предупреждения, называя их фейком и создавая физические препятствия для их ухода из Газы. ХАМАС несет ответственность за жителей Газы. Армия обороны Израиля несет ответственность за защиту народа Израиля», — сказал он.

Хехт добавил, что израильская сторона не планирует навредить гражданскому населению Газы. ЦАХАЛ борется с палестинским движением ХАМАС.

Ранее в этот день глава МИД Египта Самех Шукри заявил, что контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» открыт, однако воздушные бомбардировки «вывели из строя» дороги с его палестинской стороны в районе сектора Газа. В случае если у иностранных граждан сектора Газа получится перейти этот переход, то египетские власти помогут с организацией полетов для их возвращения в свои страны, добавил он.

Также в этот день портал Cairo 24 со ссылкой на источники в Газе сообщил, что власти Египта отказались пропустить желающих покинуть сектор Газа американцев через сухопутный переход «Рафах».

13 октября стало известно, что Израиль проинформировал ООН о необходимости эвакуации 1,1 млн палестинцев на юг сектора Газа в течение суток. В свою очередь, ХАМАС призвало жителей не делать этого. После этого, 14 октября, Израиль продлил срок эвакуации в секторе Газа на шесть часов.

В тот же день в пресс-службе ООН отметили, что приказ израильской стороны равносилен смертному приговору для больных и раненых. На севере Газы две больницы на данный момент уже превысили свою совокупную вместимость в 760 коек, это привело к серьезной переполненности. При этом не менее сотни пациентов нуждаются в интенсивной терапии. Остаются и те, кто не может получить доступ к медицинской помощи, указали в организации.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 13 октября также призвал пересмотреть требование Армии обороны Израиля об эвакуации палестинцев из сектора Газа. Также он отметил важность беспрепятственного гуманитарного доступа ООН на всей территории Газы и уточнил, что необходимо разрешить ввозить топливо, еду и воду и другую гуманитарную помощь.

Палестинское движение ХАМАС обстреляло Израиль утром 7 октября. Боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу. Кроме того, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Позднее Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о начале операции «Железные мечи».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.