Романкевич пообещал провести бой против Дацика в стойке

Чемпион Европы по кикбоксингу, белорусский боец Петр Романкевич в беседе с «Известиями» 15 октября пообещал провести поединок против Вячеслава Дацика в стойке.

«Дацик — очень грозный и опасный соперник. Я уверен, что бой не дойдет до конца. Готовлюсь в родном Минске. Силовую работу делаю в фитнес-клубе F1, спаррингуюсь специально под Дацика», — рассказал Романкевич, с улыбкой отметив, что подробности тренировок приводить не будет.

Он подчеркнул, что, согласно контракту, поединок будет проходить по правилам ММА с использованием ног, и отметил, что это его «раздел», с удовольствием подписав контракт.

«Я уверен, что у нас Вячеславом пройдет бой в стойке, никакого партера не будет, потому что и Слава ударник, и я ударник. Поэтому, я думаю, даже уверен, что бой у нас пройдет только в стойке, борьбы вы не увидите в этом бою», — сказал Романкевич.

Кроме того, он поделился, что конкретно к борьбе для этого боя никак не готовился, поскольку все знают, что борьба является не самой сильной его стороной.

Накануне, 14 октября, Романкевич также заявил «Известиям», что финал его предстоящей схватки с Дациком может решить один удар. Кроме того, он отказался говорить о слабых сторонах Дацика, отметив вместо этого его нокаутирующий удар и богатый опыт.

Ранее, 11 октября, спортивный менеджер Владимир Хрюнов отметил, что предстоящий бой между спортсменами, которые еще и являются давними друзьями, будет красивым, так как соперники будут пытаться технично одолеть друг друга.

В тот же день ожиданиями от поединка поделился и спортивный комментатор Александр Садоков. По его словам, бой будет зрелищным, но предсказать исход их схватки невозможно.

Главным боем предстоящего турнира суперсерии станет схватка Вячеслава Дацика и Петра Романкевича. Поединки пройдут в формате три раунда по три минуты. В соглавном бою встретятся представитель поп-ММА Чурчаев и серебряный призер Кубка мира Галимов. Кроме того, зрители увидят схватку между профессиональным бойцом ММА Ильясом Якубовым и чемпионом M-1 Вячеславом Василевским, а также бой между Иваном Емельяненко и Юрием Рябым.

Поединки пройдут на волейбольной арене «Динамо» в Москве. Билеты можно приобрести по ссылке.