Профессор рассказал о росте числа больных глаукомой

Президент Российского глаукомного общества профессор Евгений Егоров 15 октября сообщил, что каждый год в России глаукомой заболевают более 100 тыс. человек, и это число продолжит плавно расти.

«Эта цифра в 100 тыс. человек может увеличиться за счет выявляемости и за счет того, что люди стали чуть больше жить. Она будет расти, но плавно», — приводит его слова «РИА Новости».

Как отметил Егоров, в настоящий момент на ранней стадии удается выявить примерно 25% больных россиян. Это связано с тем, что раньше на 300 тыс. населения полагался один глаукомный кабинет, а сегодня они практические отсутствуют. Теперь вместо специализированного приема проводится просто осмотр офтальмолога.

При этом для диагностирования глаукомы на ранней стадии нужно измерить уровень внутриглазного давления, посмотреть глазное дно и проверить поле зрения.

Ранее, 6 сентября, врач-офтальмолог, врач-микрохирург, врач лазерный хирург «СМ-Клиника», к.м.н. Светлана Миргородская рассказала, что вероятность развития глаукомы выше у людей, чьи родители или бабушки и дедушки страдали этим заболеванием.