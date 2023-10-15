Минобороны: за ночь над территорией России были сбиты 27 беспилотников
Минобороны РФ 15 октября сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 27 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены двадцать семь украинских беспилотных летательных аппаратов, из которых восемнадцать — над Курской областью и два — над Белгородской уничтожены в воздухе», — говорится в Telegram-канале.
Накануне губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что российская система ПВО сбила в регионе 12 БПЛА украинской армии. Он призвал жителей сохранять спокойствие и не трогать обломки сбитых украинских дронов из-за опасности самоликвидации.
Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.