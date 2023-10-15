Реклама
Прямой эфир
Общество
Синоптик спрогнозировал мокрый снег в Москве на следующей неделе
Мир
ЦАХАЛ сообщила о ликвидации командующего силами элитного подразделения ХАМАС
Происшествия
Следовавший в Иран сухогруз сел на мель в Волго-Каспийском канале
Мир
Израиль объявил об изолировании участка территории на границе с Ливаном
Армия
Путин заявил об улучшении ВС РФ позиций почти на всей линии соприкосновения
Мир
Израиль 15 октября на три часа открывает гуманитарный коридор в секторе Газа
Мир
В Польше начались выборы в парламент
Мир
В ООН сообщили о заканчивающихся ресурсах в больницах сектора Газа
Мир
Два землетрясения зафиксировали за ночь на западе Афганистана
Мир
Еврокомиссия в три раза увеличит гуманитарную помощь пострадавшим в Газе
Мир
В Венгрии указали на неэффективность антироссийских санкций
Недвижимость
Вторичные квартиры в Москве подешевели на 2,4 млн
Мир
В США заявили о пределе поддержки Украины со стороны Запада
Мир
Польский депутат заявил о превращении страны в «полезного идиота» Украины

Вильфанд рассказал о подходящем для Москвы времени смены летней резины

0
Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вопрос замены летней резины для автомобилистов Москвы станет остро актуальным после 25 октября. Об этом рассказал 15 октября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он объяснил, что обычно, по климатическим наблюдениям, менять шины на зимние начинают именно после этой даты.

«Сейчас и то и другое решение допустимо. Кто боится очередей, можно уже задуматься. Но если речь идет о резине с шипами, я бы еще подождал. Но это мое личное мнение. Если бы было очень холодно, разговор был бы однозначнее», — приводит ТАСС слова Вильфанда.

По его мнению, в такой переходный относительно погоды период, как сейчас, менять резину не обязательно. Однако научный руководитель обратил внимание тех, кто хотел бы уже побеспокоиться об этом, что со вторника, 17 октября, температура будет около +5 градусов.

Переобуться на ходу: сколько россияне тратят на зимнюю резину
И почему повышенный спрос на нее начал формироваться уже летом

Ранее, 11 октября, автоэксперт Дмитрий Попов рассказал, что менять покрышки следует, когда среднесуточная температура воздуха перестанет подниматься выше +5 градусов. Раньше этого срока «переобуваться» может быть опасно, при этом важно не опоздать со сменой покрышек.

Также в тот день эксперты международной сети автосервисов FIT SERVICE рассказали «Известиям» об основных правилах перехода на зимнюю резину. Так, автоэксперт Алексей Рузанов посоветовал выбирать зимнюю резину по региону проживания. Например, фрикционные шины лучше подойдут для регионов с мягким климатом, где преобладают дождь и мокрый снег.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023