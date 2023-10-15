Вильфанд рассказал о подходящем для Москвы времени смены летней резины
Вопрос замены летней резины для автомобилистов Москвы станет остро актуальным после 25 октября. Об этом рассказал 15 октября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Он объяснил, что обычно, по климатическим наблюдениям, менять шины на зимние начинают именно после этой даты.
«Сейчас и то и другое решение допустимо. Кто боится очередей, можно уже задуматься. Но если речь идет о резине с шипами, я бы еще подождал. Но это мое личное мнение. Если бы было очень холодно, разговор был бы однозначнее», — приводит ТАСС слова Вильфанда.
По его мнению, в такой переходный относительно погоды период, как сейчас, менять резину не обязательно. Однако научный руководитель обратил внимание тех, кто хотел бы уже побеспокоиться об этом, что со вторника, 17 октября, температура будет около +5 градусов.
Ранее, 11 октября, автоэксперт Дмитрий Попов рассказал, что менять покрышки следует, когда среднесуточная температура воздуха перестанет подниматься выше +5 градусов. Раньше этого срока «переобуваться» может быть опасно, при этом важно не опоздать со сменой покрышек.
Также в тот день эксперты международной сети автосервисов FIT SERVICE рассказали «Известиям» об основных правилах перехода на зимнюю резину. Так, автоэксперт Алексей Рузанов посоветовал выбирать зимнюю резину по региону проживания. Например, фрикционные шины лучше подойдут для регионов с мягким климатом, где преобладают дождь и мокрый снег.