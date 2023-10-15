Херш раскрыл планы Израиля по созданию лагеря для беженцев из Газы

Израиль возлагает надежды на решение Катаром и Египтом вопроса финансирования лагеря для беженцев с севера сектора Газа. Об этом сообщил в своем блоге в Substack американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники.

«...Израиль пытается убедить Катар <...> присоединиться к Египту в финансировании лагеря для более 1 млн беженцев, ожидающих пересечения границы. Одним из мест для устройства лагеря может стать давно заброшенный кусок земли в северной части Синайского полуострова недалеко от границы с Газой, где располагалось израильское поселение, известное как Ямит, в то время, когда Израиль захватил полуостров после победы в Шестидневной войне 1967 года», — написал он.

Источник Херша сослался на возможности США по давлению на Египет и Катар, отвечая на вопрос о возможных причинах согласиться принять беженцев в эти страны. Кроме того, собеседник коснулся темы о недавнем предъявлении американскому сенатору Роберту Менендесу обвинений в содействии властям Египта в обмен на взятки.

13 октября в газете The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного египетского чиновника сообщили, что Египет и США близки к заключению соглашения, которое позволит находящимся в секторе Газа беженцам эвакуироваться из него на египетскую территорию.

Ранее, 10 октября, премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе потребовал обеспечить открытие безопасных гуманитарных коридоров для доставки медпомощи и продовольствия в Газу. Аналогичное заявление сделали глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель и официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Яшаревич.

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

В последующие дни ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа и территории на юге Ливана. Так, 12 октября сообщалось, что израильские войска атаковали более 3,6 тыс. объектов в секторе Газа, на цели было сброшено около 6 тыс. бомб. В ночь на 13 октября ЦАХАЛ нанесла удары по 750 объектам ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Число погибших в секторе Газа палестинцев возросло до 1,9 тыс., включая 614 детей, пострадало более 7,6 тыс. человек.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.