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Al Khaleej: Зеленский и НАТО обеспокоены подготовкой ВС России к зиме

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Украинский лидер Владимир Зеленский и западные страны, оказывающие помощь Киеву, обеспокоены активной подготовкой Вооруженных сил (ВС) РФ к продолжению специальной военной операции (СВО) предстоящей зимой. Об этом 13 октября сообщили в газете Al Khaleej.

По информации журналистов, Москва занимается развитием тактики ведения боевых действий в зимние месяцы. Тем временем отмечается, что российская армия на данный момент уже получила более современные вооружения и укрепила линии обороны в зоне проведения СВО.

«Зеленский вместе с НАТО пребывает в состоянии неуверенности относительно того, что принесет следующая зима, учитывая подготовку России на боевых фронтах и ​​военные планы, подготовленные Минобороны РФ, обеспечивающие более совершенное вооружение для своих сил на фронтах и ​​усиление обороны», — говорится в материале.

Согласно данным газеты, стоит обратить внимание и на разочарование Североатлантического альянса ввиду провала украинского контрнаступления. Однако даже в такой ситуации командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) настаивает на том, чтобы продолжить контрнаступление.

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О колоссальных потерях украинской армии говорят и на Западе. Так, 14 октября бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что ВСУ оказались на грани полного уничтожения. Украинская сторона имеет «какие-то резервы, которые бросит в бой». Однако, по сути, армия Украины уничтожена, уверен он.

Накануне бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что США не удастся одновременно поддерживать Украину и Израиль. Как он отметил, те вооружения, которые Вашингтон может поставить Киеву, «еще даже не существуют» и не будут произведены в ближайшее время.

По его словам, произраильское лобби в США гораздо сильнее, чем проукраинское, добавил Джонсон.

Более того, 13 октября американское издание Military Watch Magazine (MWM) отметило, что страны Запада могут вынудить украинские власти пойти на переговоры с Россией из-за обострения арабо-израильского конфликта. В материале отмечается, что в последние несколько месяцев ВСУ проигрывают в своем наступлении, а потери армии составляют несколько десятков тысяч военнослужащих.

Днем ранее бывший аналитик Пентагона, подполковник Карен Квятковски заявила, что палестино-израильский конфликт ускорит падение американского интереса к Украине.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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