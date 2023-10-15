МО Сирии: израильский удар вывел из строя международный аэропорт Алеппо
Международный аэропорт Алеппо полностью выведен из строя в результате ударов Израиля. Об этом 15 октября сообщило минобороны Сирии.
«Около 23:35 14 октября враждебный Израиль нанес удары с воздуха по международному аэропорту Алеппо, что привело к материальным потерям и выводу гавани из строя», — говорится в заявлении.
Ранее, 12 октября, агентство SANA сообщило о выводе из строя аэропортов Дамаска и Алеппо после удара израильских ВВС. По данным источника агентства, атака произошла с применением залпов ракет одновременно по территории обеих воздушных гаваней.
Позднее в минтрансе Сирии сообщили о переносе всех регулярных рейсов из аэропортов Дамаска и Алеппо и начале оценки повреждений взлетно-посадочных полос, а также устранения последствий атаки.
В МИД РФ заявили, что удары со стороны Израиля по аэропортам в Сирии грубо нарушают суверенитет страны и нормы международного права.
Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о войне и начале операции «Железные мечи».
В последующие дни ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа и территории на юге Ливана. Так, 12 октября сообщалось, что израильские войска атаковали более 3,6 тыс. объектов в секторе Газа, на цели было сброшено около 6 тыс. бомб. В ночь на 13 октября ЦАХАЛ нанесла удары по 750 объектам ХАМАС в секторе Газа.
По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Число палестинцев, погибших в результате ударов по сектору Газа, достигло 2,2 тыс. человек, еще 8,7 тыс. получили ранения. При этом, по информации минздрава Палестины, только за прошедшие сутки в результате ударов Израиля по сектору Газа погибло более 400 человек, около 1,5 тыс. пострадали.
Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.