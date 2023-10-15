ВКС РФ нанесли ракетно-бомбовые удары по украинским боевикам под Синьковкой

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ нанесли ракетно-бомбовые удары по живой силе и военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Синьковкой в Харьковской области. Об этом 15 октября сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«Экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и самолеты штурмовой авиации нанесли ракетно-бомбовые удары по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 95-й десантно-штурмовой бригады, 14-й и 32-й механизированных бригад и подразделений территориальной обороны в районах Синьковки, Ивановки, Леоновки», — сказал он.

Также Зыбинский отметил, что истребители Су-34 поразили пункты временной дислокации и опорные пункты подразделений 43-й механизированной бригады ВСУ под Петропавловкой и Песчаным.

Украинские боевики потеряли до двух рот, одну БМП, три пикапа, танк и боевую бронированная машина «Козак».

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что в населенных пунктах Синьковка, а также Ивановка, Тимковка Харьковской области подразделения Западной группировки войск на купянском направлении отразили семь атак штурмовых групп ВСУ. Кроме того, в районе населенного пункта Лиман Первый Харьковской области была пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

13 октября российские войска нанесли пять авиационных ударов по объектам ВСУ, включая склад боеприпасов, на купянском направлении. По словам Зыбинского, экипажи истребителей Су-34 поразили склад боеприпасов и пункты временной дислокации, опорные районы сосредоточения бронетанкового резерва противника у Новолюбовки, Песчаного и Петропавловки.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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