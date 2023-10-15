Армия РФ сорвала пять попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении
Российские военнослужащие группировки войск «Восток» сорвали пять попыток ротации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом 15 октября ТАСС сообщил начальник пресс-центра Восточной группировки Олег Чехов.
«На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии сорваны пять попыток провести ротацию подразделений ВСУ на опорных пунктах в районах Малиновки, Приютного и Полтавки», — сказал он.
Кроме того, Чехов отметил, что противник лишился пикапа и двух багги с боевиками, а двое военнослужащих украинской армии сдались в плен российским солдатам. Также, по его данным, пункт дислокации 1-й танковой бригады ВСУ был ликвидирован огнем миномета «Тюльпан» в Сторожевом.
12 октября начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что военные России улучшили положение на южнодонецком направлении в районах Новомихайловки и Червоного. Они заняли опорный пункт, а также вскрыли и уничтожили две разведгруппы противника.
Ранее, 7 октября, военнослужащим Восточной группировки войск вручили государственные награды за проявленные доблесть и мужество в боях на южнодонецком направлении.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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