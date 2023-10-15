В США заявили о пределе поддержки Украины со стороны Запада

В Киеве беспокоятся, что поддержка Украины может иссякнуть в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Об этом пишет 14 октября газета The New York Times (NYT).

«Еще до того, как на прошлой неделе произошла эскалация конфликта на Ближнем Востоке, в Европе, наблюдавшей за Вашингтоном, существовало сильное ощущение, что мир достиг «пика Украины» — что поддержка борьбы Киева с российским вторжением никогда больше не будет такой высокой, как раньше», — говорится в материале.

В статье также отмечается, что Украина вызывает всё больше разногласий в Европе. Так, жестокая избирательная кампания в Польше подчеркнула напряженность в отношениях с Киевом.

Евросоюз признает, добавил автор, что в случае отказа Вашингтона от помощи европейские страны не смогут заполнить пробел в списке требуемой Украиной помощи.

Ранее в этот день депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько пессимистично оценила готовность Запада продолжать разноплановую поддержку Киева, об этом она рассказала в интервью газете New York Times. Перед Киевом стоят десятки вопросов, среди которых производство вооружений, инфраструктура безопасности, экономическая помощь Украине и будущее страны в НАТО, добавила она.

12 октября обозреватель Die Welt Кристоф Шильц написал, что властям Украины и Израиля придется бороться за поставки оружия западных стран из-за ограниченных ресурсов. Он отметил, что как израильская, так и украинская сторона остро нуждаются в западных поставках средств ПВО и боеприпасов. По мнению обозревателя, среди стран — участниц НАТО в настоящее время активно идут обсуждения «конкуренции за ресурсы».

В тот же день бывший аналитик Пентагона, подполковник Карен Квятковски заявила, что палестино-израильский конфликт ускорит падение американского интереса к Украине.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.