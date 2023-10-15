Глава МИД Египта заявил о помехах для эвакуации у КПП «Рафах» из-за дорог в Газе

Глава МИД Египта Самех Шукри заявил, что контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» открыт, однако воздушные бомбардировки «вывели из строя» дороги с его палестинской стороны в районе сектора Газа. Об этом 14 октября он сообщил телеканалу CNN.

«КПП «Рафах» официально открыт со стороны Египта, он был открыт всё это время», — приводятся слова главы египетского внешнеполитического ведомства.

Чиновник подчеркнул, что в случае если у иностранных граждан сектора Газа получится перейти этот переход, то египетские власти помогут с организацией полетов для их возвращения в свои страны.

«Если все процедуры были должным образом выполнены, и они (иностранные граждане, проживающие в Газе. — Ред.) проверили свои документы на стороне Газы для пересечения границы, мы предоставим им все возможности в сотрудничестве с их посольствами, чтобы доставить их в пункт отправления», — заявил Шукри.

Он также обратил внимание на то, что власти Каира пытались работать с ООН над поставками гуманитарной помощи в сектор Газа, однако не получили на это надлежащего разрешения.

«Мы выступаем за необходимость уважения международного гуманитарного права, необходимость решения проблем и очень сложных обстоятельств, в которых находятся палестинские граждане. <…> Мы очень ясно дали понять, что не приемлем никаких форм нападений на невинных гражданских лиц», —заключил глава МИД Египта в разговоре с CNN.

Ранее в этот же день, 14 октября, портал Cairo 24 со ссылкой на источники в Газе сообщил, что власти Египта отказались пропустить желающих покинуть сектор Газа американцев через сухопутный переход «Рафах».

Тогда же президент Палестины Махмуд Аббас в разговоре со своим коллегой из США Джо Байденом заявил о полном отказе от идеи перемещения жителей сектора Газа со своей земли.

В тот же день посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль заявил, что население сектора Газа не собирается покидать территорию анклава. Он также уточнил, что Израиль не пропускает гуманитарную помощь от Иордании, Египта, ОАЭ, Турции и Катара в Газу.

Накануне стало известно, что Израиль проинформировал ООН о необходимости эвакуации 1,1 млн палестинцев на юг сектора Газа в течение суток. В свою очередь, ХАМАС призвало жителей не делать этого. После этого, 14 октября, Израиль продлил срок эвакуации в секторе Газа на шесть часов.

Палестинское движение ХАМАС обстреляло Израиль утром 7 октября. Боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу. Кроме того, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Позднее Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о начале операции «Железные мечи».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.