Депутат сейма от партии «Конфедерация» Кристиан Каминьский заявил, что польские элиты всегда поддерживали Украину в ущерб национальным интересам, граждан республики сделали «полезными идиотами» Киева.

«Элиты Третьей Речи Посполитой сделали польское государство и чуть ли не всех нас «полезными идиотами» Украины. Какие бы резкие движения ни совершали украинцы, <…> они всегда могли рассчитывать на аплодисменты и поддержку на Висле», — написал он в статье для издания Myśl Polska.

Как отметил депутат, польские политики рассматривали свою страну как инструмент продвижения западных ценностей на Восток. Либеральная интеллигенция считала, что Польша станет «буксиром», который вытянет Украину на Запад.

По словам Каминьского, наглое поведение украинского президента Владимира Зеленского открыло глаза польским украинофилам, которые сваливали все проблемы на «русских агентов». В то время как Украина всегда была олигархическим государством, подчеркнул депутат.

Каминьский указал, что в Киеве «никто себя ничем обязанным не считает». По его мнению, Польше не стоит жать «ни жеста, ни даже символического шага на историческом поле».

Ранее, 14 октября, глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба отметил, что проблема в отношениях Украины и Польши заключается в настроениях польских избирателей. По его мнению, тот, кто сможет умело использовать тему Волынской резни, совершенной украинскими националистами против поляков в годы Второй мировой войны, получит больше голосов.

В тот же день портал 19fortyfive написал, что Польша собирается провести парламентские выборы, которые могут оказать существенное влияние на ход украинского конфликта и Киеву не будет поступать поддержка из этой страны.

Кандидат в депутаты сейма Польши от правой коалиции «Конфедерация» Анна Брылка 10 октября заявила, что Варшава должна выставить Киеву счет и поставить ряд условий за оказанную стране помощь.

9 октября в Польше заявили о высокой цене за помощь Украине. Авторы польского журнала Myśl Polska выразили мнение, что Польша не знает, какую цену ей придется заплатить за «щедрую и бездумную» политику в отношении Украины. При этом отмечается, что «прибыль», которую Польша должна была получить в качестве компенсации за помощь, оказалась иллюзорной, поскольку ее будут получать компании из США.

1 октября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Киев быть благодарным за предоставление убежища для миллионов украинцев. Он также напомнил, что Варшава продолжит защищать интересы своих фермеров, запрещая ввоз украинского зерна.

До этого, 28 сентября, доктор политических наук Матеуш Пискорский отметил, что резкие высказывания и действия Варшавы по отношению к Киеву — это попытка угодить уставшим от потакания желаниям киевского режима жителям Польши в преддверии парламентских выборов, которые пройдут в стране 15 октября.