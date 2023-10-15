Водителям дали советы по выбору зимних шин

Директор департамента механического ремонта «Люкс» АГ «Авилон» Павел Константинов 15 октября рассказал, как правильно выбрать зимние шины.

В беседе с агентством «Прайм» он отметил, что шины с глубоким и агрессивным протектором смогут обеспечить более выраженное сцепление на заснеженной дороге.

Также Константинов посоветовал отдавать предпочтение известным производителям с хорошей репутацией на рынке.

Как указал эксперт, важно подобрать шины именно того размера, который соответствует требованиям и рекомендациям производителя вашего автомобиля.

Он объяснил, что зимняя резина бывает трех типов: шипованная, «скандинавская» и «европейская». У первой в протектор вмонтированы металлические шипы, выступающие наружу на 1–1,5 мм. Они цепляются за малейшие неровности и удерживают автомобиль на льду, однако на асфальте малоэффективны. Подходят для среднероссийских зим, когда гололед — частое явление, а вот сильные морозы — редкость.

«Скандинавские» шины рассчитаны на сильные морозы, постоянный снег и лед на дороге. Они обеспечивают оптимальное сцепление за счет мягкости протектора. Такие шины оптимальны для северных регионов, где не бывает оттепелей и почти нет чистого асфальта зимой.

По словам Константинова, «европейская» резина подойдет для южных регионов, где зимы мягкие и малоснежные. Она лучше цепляется за твердое покрытие, не боится воды, меньше шумит и дольше изнашивается. Однако даже небольшой снег станет для нее испытанием, подытожил специалист.

Ранее, 12 октября, автоэксперт Дмитрий Попов рассказал, что менять летнюю резину на зимнюю следует, когда среднесуточная температура воздуха перестанет подниматься выше +5 градусов. Раньше этого срока «переобуваться» может быть опасно, при этом важно не опоздать со сменой покрышек.