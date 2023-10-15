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Водителям дали советы по выбору зимних шин

Автоэксперт Константинов: выбирая зимние шины, обратите внимание на протектор
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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Директор департамента механического ремонта «Люкс» АГ «Авилон» Павел Константинов 15 октября рассказал, как правильно выбрать зимние шины.

В беседе с агентством «Прайм» он отметил, что шины с глубоким и агрессивным протектором смогут обеспечить более выраженное сцепление на заснеженной дороге.

Также Константинов посоветовал отдавать предпочтение известным производителям с хорошей репутацией на рынке.

Как указал эксперт, важно подобрать шины именно того размера, который соответствует требованиям и рекомендациям производителя вашего автомобиля.

Он объяснил, что зимняя резина бывает трех типов: шипованная, «скандинавская» и «европейская». У первой в протектор вмонтированы металлические шипы, выступающие наружу на 1–1,5 мм. Они цепляются за малейшие неровности и удерживают автомобиль на льду, однако на асфальте малоэффективны. Подходят для среднероссийских зим, когда гололед — частое явление, а вот сильные морозы — редкость.

«Скандинавские» шины рассчитаны на сильные морозы, постоянный снег и лед на дороге. Они обеспечивают оптимальное сцепление за счет мягкости протектора. Такие шины оптимальны для северных регионов, где не бывает оттепелей и почти нет чистого асфальта зимой.

По словам Константинова, «европейская» резина подойдет для южных регионов, где зимы мягкие и малоснежные. Она лучше цепляется за твердое покрытие, не боится воды, меньше шумит и дольше изнашивается. Однако даже небольшой снег станет для нее испытанием, подытожил специалист.

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Ранее, 12 октября, автоэксперт Дмитрий Попов рассказал, что менять летнюю резину на зимнюю следует, когда среднесуточная температура воздуха перестанет подниматься выше +5 градусов. Раньше этого срока «переобуваться» может быть опасно, при этом важно не опоздать со сменой покрышек.

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