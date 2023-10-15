Путин указал на компромиссную внешнюю политику Китая

Нынешняя внешняя политика Китая, в том числе реализуемая в проекте «Один пояс — один путь», построена на поиске компромиссов. Об этом 15 октября заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

Он отметил, что Пекин старается найти такие проекты и способы достижения общих целей, которые приемлемы для всех.

«Это для сегодняшнего Китая под руководством председателя Си Цзиньпина является особенностью в выстраивании отношений с другими. Никто никому ничего не навязывает, не заставляет. Только предоставляет возможность», — подчеркнул Путин.

Как указал российский президент, если возникают какие-то сложности, «ищутся компромиссы», которые «всегда находятся».

«Это, на мой взгляд, то, что отличает предложенный председателем Китая проект «Один пояс — один путь» от многих других, которые пытаются реализовать в мире страны с тяжелым колониальным наследием», — указал он.

Ранее, 13 октября, председатель правления Русско-китайского юридического общества Александр Молотников рассказал «Известиям», что форум «Один пояс — один путь» является ключевым событием для российского бизнеса, потому что он позволяет установить контакты на самом высоком уровне и получить путевку в жизнь со стороны руководства обеих стран.

Третий международный форум «Один пояс — один путь» пройдет в Пекине с 17 по 18 октября. Отмечается, что в церемонии открытия форума примет участие председатель КНР Си Цзиньпин. Во время мероприятия состоятся двусторонние встречи с прибывшими лидерами других стран.

1 октября Путин поздравил Си Цзиньпина с 74-й годовщиной образования КНР. Также он выразил уверенность в том, что предстоящие переговоры лидеров стран в ходе международного форума «Один пояс — один путь» будут способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса конструктивных российско-китайских связей в интересах обеспечения безопасности и стабильности на Евразийском континенте и во всем мире.

20 сентября Путин объявил на встрече с главой МИД КНР Ван И о намерении посетить Китай в октябре в рамках форума «Один пояс — один путь». Российский президент отметил, что форум полностью соответствует интересам как России, так и Китая.

За день до этого секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев анонсировал переговоры Путина и Си Цзиньпина в октябре. Он отметил, что между лидерами ожидаются состоятельные переговоры в Пекине в рамках участия главы российского государства в мероприятиях международного форума «Один пояс — один путь».

«Один пояс — один путь» — международный форум, с помощью которого Китай активизирует межнациональные проекты по торговле и инвестициям. Мероприятие также способствует стимулированию экономики всех участвующих стран, установлению и укреплению культурных связей.