Участница акции за освобождение заложников высказалась против операции в Газе

В Тель-Авиве проходят акции за освобождение заложников. Одна из протестующих 14 октября заявила «Известиям», что против проведения Израилем операции в секторе Газа.

«Я сегодня здесь, чтобы призвать мой израильский народ не нападать на другие народы или ХАМАС. Потому что такое вторжение — бесполезно. Оно поможет только уничтожить огромное количество заложников. Оно будет продолжаться и повторяться снова, снова и снова», — сказала участница акции.

Также женщина поставила под сомнение решения израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, отметив, что его интересы перекликаются с интересами палестинского движения ХАМАС. Протестующая выразила мнение в необходимости отставки действующего премьер-министра.

Ранее в этот день портал Axios со ссылкой на двух дипломатических источников сообщил, что Иран направил Израилю послание, в котором подчеркнул нежелание дальнейшей эскалации конфликта между палестинским движением ХАМАС и еврейским государством, однако иранская сторона будет вынуждена вмешаться в случае продолжения израильской военной операции в секторе Газа с последующим наземным наступлением. Глава иранского внешнеполитического ведомства отметил, что республика также не желает региональной войны и хочет помочь в освобождении мирных жителей, которых ХАМАС удерживает в качестве заложников в секторе Газа.

Также 14 октября президент Палестины Махмуд Аббас в телефонном разговоре с американским коллегой Джо Байденом заявил о неприятии убийств мирных жителей с обеих сторон конфликта вокруг сектора Газа.

Являющаяся боевым крылом движения ХАМАС группировка «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» сообщила о гибели девяти заложников в результате израильских обстрелов. Накануне боевое крыло движения ХАМАС «Изз эд-Дина аль-Кассама» заявило о 13 погибших заложниках, среди которых были иностранцы.

Ранее, 13 октября, президент России Владимир Путин заявил, что необходимо думать о гражданском населении при разрешении конфликта между Израилем и Палестиной. Российский лидер отметил, что далеко не все в секторе Газа поддерживают палестинское движение ХАМАС, при этом от атак страдают все, включая женщин и детей.

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о войне и начале операции «Железные мечи».

Палестинцы стремятся к возвращению границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.